Juubilar Jennifer Lopezi stripparioskused särisevas kelmikomöödias «Hustlers» murravad nädala selgroo

Naiste kambavaimust ja seltskonna stripparite sulleritalendist rääkiv linalugu põhineb New York Magazine'i ajakirjanik Jessica Pressleri aasta eest ilmunud ning palju kõmu tekitanud artiklil, mis avalikustas oma kliente rahast tühjaks raputavate stripparite trikid.



Lisaks Lopezile teevad filmis kaasa näitlejad Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo ning omal ajal isegi stripparina töötanud popartist Cardi B.



Septembris Toronto filmifestivalil esilinastuvas filmis haub Lopezi karakter Ramona kättemaksu Wall Streeti ärihaide vastu, kes tema silmis lihtrahva tagant varastavad ning seega tuleks neilt pisut «intressi» võtta. «See on nagu panga röövimine, aga selle vahega, et meil on võti,» ütleb ta.