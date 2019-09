Vaata pilte: Kas Sinu laps ilmutab filmigeeniuse märke? 11-aastase Martin Scorsese joonistused ei jätnud küsimustki

Täna 76-aastane ameerika filmilavastaja Martin Scorsese valmistub sel sügisel välja tulema oma kõigi aegade kalleima mängufilmiga «Iirlane». Linaloost on filmimees unistanud juba aastaid. Unistus ja suur visioon on miski, mis ilmutas end Scorsese puhul juba lapsena – samuti huvi antiikaja vastu. Ühendades need kaks, joonistas kõigest 11-aastane tulevane režissöör valmis storyboard'i ehk filmivisandi uhkele Vana-Rooma linaloole pealkirjaga «Igavene linn», milles ta nägi üles astumas Marlon Brandot, Richard Burtonit, Virginia Mayot ja Alec Guinnessi. Tegevus pidavat toimuma kuninglike intriigide ümber. Ehkki Scorsese midagi taolist iialgi ekraanile toonud ei ole, oli lool täitsa jumet.

Film «Iirlane» (The Irishman), milles astuvad üles legendaarsed näitlejad Robert DeNiro, Al Pacino ja Joe Pesci, räägib maffiast sõjajärgses Ameerikas läbi veteran Frank Sheerani alias Iirlase (Robert DeNiro) silmade, kes oma palgamõrvari- ja pätipäevil tegutses kõrvuti mõnede 20. sajandi kurikuulsaimate mafioosodega. Läbi aastakümnete ulatuva tegevustiku linaloos rullub lahti üks suurimaid Ameerika ajaloo müsteeriume – legendaarse tööliste ühenduse juhi Jimmy Hoffa (Al Pacino) haihtumine – ning ilmnevad varjatud seosed ja suhted maffia siseringis ning poliitikas. Joe Pesci kehastab biograafilises filmis põrandaaluse maailma pealike ehk Bufalinode maffiaperekonna liiget Russell Bufalinot. Filmis löövad kaasa veel Anna Paquin, Harvey Keitel jt.



Tegu on Scorsese kireprojektiga, millest ta on unistanud aastaid, ning saab hinnanguliselt vähemalt 125-miljonilise (siin-seal spekuleeritakse, et kuni 175-miljonilise) eelarvega olema filmimehe elu üks kallimaid produktsioone.