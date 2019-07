Kima semudega kinno ja vaata Saku Meestekal esimeste seas ära «Kiired ja vihased: Hobbs ja Shaw»

Enne linastust on kohapeal kavas meeste jutud, palju naeru, vinged auhinnad ja korralik kinosnäkk.

Koostööpartnerid on Saku Õlletehas, Laitse RallyPark, Liivimaa Lihaveis ja Tradehouse Ilukaubamaja.

Sellest ajast saati kui hiiglasekasvu musklimägi Hobbs, Ameerika diplomaatilise julgeolekuteenistuse lojaalne agent ning väike vibalik Shaw, Briti armee endine eliitsõdur «Kiirete ja vihaste» seitsmendas osas kohtusid, on mehed kostitanud teineteist vaid roppude sõnade ja teravate löökidega. Rivaalitsevad kiilaspead saavad taas kokku, kui välja ilmub kübergeneetiliselt täiustatud anarhist Brixton (Idris Elba).

Superpahalase eesmärk on omandada kontroll inimkonnale saatusliku bioloogilise relva üle, mida varjab ülivõimekas MI6 agent Hattie Shaw (Vanessa Kirby). Olukorda sekkuvad USA ja Suur-Britannia salateenistused ning Hobbs ja Shaw pannakse koos Brixtoni juhtumit klaarima. Missioonile lisab aga õli tulle asjaolu, et surmaviirust varjav MI6 salaagent on juhtumisi Deckardi pisiõde.