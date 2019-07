Koomiksil põhinev stiilne ajastupõnevik «King's Man: Esimene missioon» viib türannide, aristokraatide ja kurikaelte maailma

Tegu on koomiksilooja Mark Millari Marvelile kuuluva autorikeskse kirjastuse Icon Comics alt ilmunud «The Secret Service» nimelisel koomiksisarjal põhineva filmifrantsiisi kahe seni ilmunud filmi «Kingsman: Salateenistus» (2015) ja «Kingsman: Kuldne ring» (2017) eelloo ehk prequel'iga.



Filmiseeria ekraniseeringu omanik on Marv Filmsi produtsent, samuti filmide lavastaja ning stsenarist Matthew Vaughn («Layer Cake»), kes plaanis eellugu filmida paralleelselt «Kingsmani» kolmanda osaga, millest aga seni veel midagi kuulda pole. «Kingsmani» lood kuuluvas samasse nn universumisse («Millarverse»), kuhu ka «Kick-Assi» filmid, mida produtseerib samuti Vaughn.



Esimeses kahes filmi osas seiklesid Colin Firth ning Taron Egerton (Vaughn on ka «Rocketmani» produtsent, milles Egerton noort Elton Johni kehastab).