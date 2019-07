Marveli «Tasujad: Lõppmäng» purustas «Avatari» edukaima kassahiti rekordi, aga kas on ikka nii?

Kui esialgse kinotsükli jooksul jäi Tasujate saaga viimane film jätkuvalt teisele kohale, siis otsustati filmitegijate Disney ja Marveli poolt linalugu juunis koos seninägemata materjaliga mõneks ajaks uuesti levisse lasta ning püüda rekord siiski püstitada. See neil ka õnnestus ning suur uudis tehti teatavaks laupäeval San Diegos toimunud iga-aastasel Comic-Con messil, vahendab Variety . Rekord püstitati 2,7902 miljardi USA dollarilise kassatuluga, seljatades James Cameroni eepilise fantaasiafilmi «Avatar» 2,7897-miljardilise kinokassa. «Tasujad: Lõppmäng» teenis suurema osa kassatulust USAs (853 miljonit USA dollarit), Hiinas (629 miljonit USA dollarit), Ühendkuningriikides ($114 miljonit USA dollarit), Lõuna-Koreas (105 miljonit USA dollarit), Brasiilias (85 miljonit USA dollarit) ja Mehhikos (77 miljonit USA dollarit). Vaatamata tihedale konkurentsile ei olnud siiski suures plaanis tegu võistlusega: kuna Disney ostis hiljuti 71,3 miljardi dollari eest ära «Avatari» omanikfirma Foxi, siis oli tegu pelgalt n-ö osakondade vahelise rebimisega ning kogu raha jääb ilusti Disney'le ehk Buena Vistale, millele kuulub nüüdse seisuga 7 maailma 10 enimteeninud filmist («Tasujad: Lõppmäng», «Avatar», «Tähesõjad: Jõud tärkab», «Tasujad: Igaviku sõda», «Tasujad», «Tasujad: Ultroni ajastu» ja «Must panter»). Enam kui 2 miljardit USA dollarit on suurtnud maailma kinodes teenida veel «Titanic» (3. koht), «Tähesõjad: Jõud tärkab» (4. koht) ja «Tasujad: Igaviku sõda» (5. koht).

Ometi, kui vaadata edetabelit, mis võtab arvesse ka inflatsiooni, avaneb hoopiski teistsugune pilt: esikohalt leiame üldsegi 1939. aasta filmi «Tuulest viidud» ning «Tasujad: Lõppmäng» alles 5. kohalt. Raha väärtuse muutusi arvesse võttes võib öelda, et kassahittide edetabeli kuningas on jätkuvalt James Cameron: tema «Avatar» on siin jõudsalt teisel ning tema 1997. aasta «Titanic», peaosades Leonardo DiCaprio ning Kate Winsletiga, kindalt kolmas.