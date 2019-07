Video: «Ükskord Hollywoodis» uus klipp näitab tegelaskujude vahelist halba keemiat

Kui peategelased Leonardo DiCaprio (Rick) ja Brad Pitt (Cliff) on filmis suured sõbrad ja saavad hästi läbi, siis Cliffi iseloom ei sobi kõikidele. Klipis on näha, kuidas Rick, kes parasjagu ennast riietab, peab vestlust Kurt Russelli mängitava Randyga, kaskadööride koordinaatoriga, paludes tal tööd anda tõenäoliselt Cliffile.

Nimesid ei mainita, aga jutt käib trikkide tegemisest ning tehnilisest tiimist. Rick annab Randyle isegi loa Cliff kuskilt alla visata. Randy püüab läbi terve klipi ümber nurga Rickile öelda, et ta ei soovi Cliffiga koostööd teha. Rick käib sõbrale ja kolleegile ikka peale, kuni viimaks, klipi lõpus teatab Randy, et Cliff talle ei meeldi ning talle ei sobi, mis õhustiku viimane võtteplatsile toob.

Sellega video lõppeb, aga klipi jooksul toimunud diskussioon näitab, missuguste karakterid Quentin Tarantino on loonud.

Lavastaja ise on öelnud, et nii DiCaprio kui Pitti tegelaskujud on kompotid päriselulistest inimestest.

DiCaprio karakter kujutab endast tegelast, kes seisab silmitsi väljakutsega, mis tuttav paljudele virelevatele telenäitlejatele: kuidas saada jalg filmitööstuse ukse vahele? «Kuid millega ta veelgi enam maadlema peab, on teda ümbritseva kultuuri (sealhulgas juhtiva meherolli) muutumine, milles ta kipub jalgealust kaotama. Rick Dalton on kokku pandud paljudest meestest, kes on seda kogenud,» sõnas Tarantino.

«Temas on veidi George Maharist, Edd Byrnes'i, Tab Hunterit, ta on veidi nagu Fabian ja natuke Vince Edwardsi moodi. Kõik need mehed olid kindlat tüüpi juhtivates ja nägusates meherollides ja kõik nad olid veidi tahumatud ning kogu nende karjäär seisnes taskukammi libistamises läbi oma uhke soengu,» ütles lavastaja.