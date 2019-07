Nädala uued filmid: Suvine romantika! Kinodes kütavad kirgi ooperilaulja hingeelu, seksikas petisepaarike ja prantslaste pulmapaanika

Produtsendid on Michael Costigan («Hing anumas», «Stoker», «Brokebacki mägi», «Ameerika gangster», «Dumplin»), Naomi Despres («Tapke sõnumitooja», «High Crimes», «Detektiiv Zero efekt»), Mohamed AlRafi («Above Suspicion», «Dumplin») ja Asleton. Peaprodutsent on Theo James.

Claude ja Marie Verneuil on just harjunud mõttega, et nende neli tütart on oma abikaasadeks valinud araablase, juudi, hiinlase ja aafriklase, kui väimehed otsustavad Prantsusmaalt koos oma naiste ja lastega nelja ilmakaare poole minema kolida, et proovida õnne välismaal. Claude ja Marie ei suuda taluda, et pere sedasi laiali läheb ning asuvad tegutsema, et tütred koos perekondadega Prantsusmaale jääksid. Samal ajal on Verneuil'dele külla saabumas noorima tütre Laure'i äi ja ämm Aafrikast, et korraldada oma tütre pulmad. Kuid ka neid ootab ees üllatus.



