Natuke napakas Norra koguperefilmis «Solan ja Ludvig. Reis Kuule» panevad Maa atmosfäärist leekima üsna ebapädevad tegelased

Rahvusvaheline võidujooks Kuu vallutamiseks on täies hoos. Norra tiimi juhib Villamäe küla geniaalne leiutaja Reodor. Astronaudiks hakkab harakas Solan. Mis saaks valesti minna? Aga läheb. Ja mitte vähe. Avastatakse salareisijad, paljastuvad salaplaanid ning tundub, miski ei kulge plaanipäraselt. Siil Ludvig ja Solan peavad säilitama külma närvi. See on juba kolmas film Villamäe asukate tegemistest.



Apollo Kinodes alates 9. augustist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.