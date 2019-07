Foto: Pilk peale! Ilmus Eesti esimese munadega komöödia «Ühemeheshow» filmiplakat

Filmi keskmes on üks tõeline luuser – raadio DJ Chuck Berger. Tema naine tahab ta maha jätta, tema ülemus tahab ta vallandada ja nagu sellest veel vähe oleks, isegi tema munand tahab temast lahti saada.

Arstidelt munandivähi diagnoosi saamise järel on Chucki suurimaks hirmuks, et temast saab munadeta mees. Raske haigusega võitlema asudes avastab Chuck peagi, milline vägi on huumoril ja aususel. Kuid kas sellel teekonnal suudavad enda vastu ausaks jääda ka salamisi lahutust kaalunud abikaasa Helena ja teised Chuckile lähedased inimesed? 100 000 mehest kuuel diagnoositakse igal aastal munandivähk. Seekord valis vähk aga vale mehe.