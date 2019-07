Kuidas nii? Christopher Nolani Eestis filmitav «Tenet» sai Hollywoodi tippheliloojalt korvi

Paraku jääb spioonipõnevik «Tenet» agaa Zimmeri muusikast ilma, kuna helilooja «lööb üle aisa» Kanada filmitegija Denis Villeneuve’iga ning on lubanud end ulmemängufilmile «Dune», kirjutab IndieWire . Põhjuseks, miks Zimmer sellise afääri ette võttis, olevat loo allikamaterjal, mis olevat lihtsalt vastupandamatu ehk siis tegu on kireprojektiga, mida teenekas helilooja endale – mõistagi – lubada võib. Kuna mõlemad filmid tulevad välja 2020. aastal, siis paraku tuli vaid ühe filmi helindamise kasuks otsustada.

Frank Herberti 1965. aasta ulmeromaanil põhinevas linaloos tuleb kauges tulevikus ühe kosmiliselt jõuka perekonna pojal vastutada nn vürtsiplaneedi eest – see on planeet, kust saab vaimseid võimeid ja pikaealisust soodustavat ainet. Tegu olevat nimelt ühe Zimmeri noorusaja lemmikraamatuga, millest tegi 1984. aastal adaptsiooni David Lynch (mida helilooja polevat näinud, kuna tahab n-ö puhtalt lehelt alustada).

Zimmer usub, et Nolani ja Göranssoni koostöö saab olema suurepärane – on ju Göransson äsja võitnud Oscari «Musta pantri» eest ning saanud Donald Gloveri «This Is America» produtseerimise eest ka Grammy. «Ma pean «Dune'i» tegema. Chris mõistab seda. Temaga saab kõik korda. Ludwig ja mina oleme sõbrad. Tegelikult, unustage see sõpruse jutt – ta on tõesti väga hea,» sõnas Zimmer.