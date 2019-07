Põnevad Eesti kinosutsakad: Järva-Jaani filmilindifestival avalikustas lühifilmide programmi

Rahvusarhiivi filmiarhiivi mänguline filmiprogramm Filmilindifestivalil alustab kontsertfilmiga «Ooperiball». Nõukogude Liidu Televisiooni ja Raadio Komitee tellimusel Virve Aruoja 1974. aastal lavastatud muusikafilmis esitavad Estonia solistid, koor ja balletitantsijad teoseid maailmaklassikast Verdist Mozartini ja Straussist Tšaikovskini, andes ereda ülevaate tollasest ooperi muusikalis-lavalisest kunstist. Nagu pealkirigi viitab, on üksikepisoode siduvaks raamiks suurejooneline «ballimäng» lossis, mida kirjeldas omal ajal kriitik Vidrik Kivilo nii: «Et ballikülaliste hulgas pole ühtegi andetut kunstnikku, haarab see mäng publiku kaasa algusest lõpuni».



Omaaegses kriitikas tõsteti esile ka kaasstsenaristi Mai Murdmaa tantsu- ja liikumisseadeid, millega suutis ballettmeister väga erinevate ajastute ja maade tantsud siduda ühtseks stiilitervikuks nii, et tantsulõigud otsekui jätkavad või täiendavad üksteist, aidates tsementeerida katkendite ahelat. Pildiliselt pakuvad silmarõõmu kunstnik Uno Kärbise kaunid, stiilsed ning peene maitsega ja viimistletud kostüümid, lisaks on võttepaikadeks leitud huvitavaid Tallinna interjööre, mis aitavad luua eripärase piduliku atmosfääri.