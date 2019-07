Hollywoodi «nublu»: Saa tuttavaks kõige kuulsama filminäitlejaga, kelle nägu keegi ära ei tunne

Tänaseks on sagedasti just fantaasiameister Guillermo del Toro filmides üles astuv Jones mänginud 168 filmis ja telesarjas. Tema kuulsaimaks rolliks on siiani kahtlemata 4 Oscarit (sh aasta parim film) võitnud «Vee puudutus» (The Shape of Water) ning «Paani labürint» (Pan's Labyrinth).



Järgmine kord, kui näed ekraanil mõnd pikka ja vibalikku tulnuktegelast, siis tasub lõputiitrid ära vaadata: võimalik, et Doug Jonesi nimi libiseb üle ekraani ning saad rõõmsalt hõisata ja enda üle uhkust tunda – oled nüüd ametlikult kõrgema taseme filmisõber.