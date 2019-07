Briti koodimurjad avastavad 1943. aastal, et natsi sõjalaevad on muutnud oma Enigma koodi. Terava mõistusega noormees Tom Jericho (Dougray Scott) peab nüüd kõik oma ajurakud koodimurmiseks tööle panema. Samal ajal tekib kahtlus, et keskuses on tegutsemas spioon ning ühtlasi kaob jäljetult Tomi armastatu Claire. Nüüd asub mees koos Claire'i sõbrannaga (Kate Winslet) naise kadumist uurima ning selle käigus jõuvad nad nii mõnedegi ohtlike saladuste jälile. Film ei sobi alaealistele.