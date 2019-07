Romantilises komöödias «Kutse kahele» löövad kaks ripakil vallalist kampa, et pulmahooaeg üle elada

Suvine pulmahooaeg. Päike paistab, linnud laulavad, šampanjaklaasid kõlavad kokku ja õhk on armastust täis.

On ju nii? Võib-olla noorpaaride puhul vastab see kõik tõele, aga kui sinu süda on just rinnust kistud ja jalge all tallatud, ei pruugi järjekordne pulmakutse postkastis sind just üleliia rõõmustama panna. Kõik ju teavad, et kui saabud pulma üksinda, siis kõigi haletsevad pilgud otsekui küsiksid: «Vaesekene, mis juhtus?»

Ben on hetkel just sellises olukorras. Ja tuleb välja, et samas seisus on ka tema ülikooliaegne semu Alice. Mõlemal laual juba paras kuhi pulmakutseid ja silmapiiril ei kedagi, keda nendeks puhkudeks käevangu võtta. Nii sõlmitaksegi tõeline ustavuspakt - nad soostuvad olema teineteise kaaslased läbi terve suve kestva lõputu pulmaralli. Sest kui saadetud on kutse kahele, siis kahekesi tuleb ka minna.

Mis saab juhtuda? Ega nad siis teineteisesse nende pulmade kestel ära ei armu. Eks ju...?

Peaosades uue generatsiooni tõusvad tähed Jack Quaid ja Maya Erskine. Filmi stsenaristideks ja lavastajateks on Jeff Chan ja Andrew rhymer, kelle mõlema jaoks on see esimeseks täispikaks mängufilmiks.