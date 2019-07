Cannes'i võidufilm kinodes: Korea tragikomöödias «Parasiit» imbub põhjakihi pere rikkurite majapidamisse

Üks suvaline kelder ühes Seouli agulis Koreas. Kimide perekonna poeg ja tütar üritavad kemmergus ülemise korruse äri wifit varastada, ema voldib kokku pitsakarpe (mis on ka pere ainus «ametlik» sissetulek), isa aga kamandab tänavalt mööduvat prussakamürki pritsivat autot nähes aknaid avama, et korterile tasuta tõrjet saada. Ühiskonna põhjakihti kuuluva, ent kokkuhoidva perekonna jaoks avaneb aga peagi elu võimalus, sest nende poeg kutsutakse inglise keele eraõpetajaks ülirikkuritest Parkide villasse. Pärast rida osavaid (ja ülimalt koomilisi) manipulatsioone on terve Kimide perekond teenindamas miljonäride perekonda, kellel pole pole õrna aimugi, et need inimesed omavahel kuidagi seotud on. Ja see on sisuliselt alles loo sissejuhatus...