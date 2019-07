Galerii: Kas tõesti? Daniel Craigilt võtab uues Bondi-filmis väidetavalt agent 007 tiitli üle see naine

Neile, kes pikisilmi ootavad, et uus James Bond oleks mustanahaline, tuleb uudis rõõmusõnumina. Küll aga ei ühti väidetav uus agent 007 sugugi mitte Ian Flemingu visiooniga, sest – ühtides viimaste aastate supertrendiga, kus kangelasi kehastavad naised – võtab juba ammu rollist vabaneda soovinud Daniel Craigilt Bondi-teatepulga üle hoopiski naine. Täpsemalt 31-aastane inglise näitlejanna Lashana Lynch, kirjutab New York Post . Mantlipärija tehakse kuulu kohaselt avalikuks järgmises ehk «Bond 25» filmis ning seda stseenis, mida kirjeldatakse kui «pilla või popkorn põrandale» momenti. Stseenis antakse väidetavalt Lashana Lynchile MI6 poolt siiski üle vaid agendi kood ehk 007, kuna Bond läheb pensionile (seda juba filmi alguses).

Kuulduste kohaselt on pensionilt erakorraliselt tagasi kutsutud Bond uuest 007st vägagi võlutud ning katsetab tema peal oma tavalise võrgutusnippe, kuid too polevat sugugi huvitatud.



Londonist pärit Lynch tegi suurema läbimurderolli tänavukevadises kassahitis «Kapten Marvel» ning tema rolli läbi uue agent 007ga püüab Bondi-frantsiis meeldida noorema põlvkonna kinokülastajale, kelle seas naiskangelased hetkel väga menukad on.