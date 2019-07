Tants päranduse ümber: Vene komöödias «Kallis isa» näitab tütar teda hüljanud ärikast papašale koha kätte

Vadim (Vladimir Vdavitšenkov) on suure kaubandusketi omanik, kel jagub nutikust ja kavalust, et olla esimesena platsis, kui kuskil raha lõhna haistab. Paraku ei tegutse Vadim alati just kõige eetilisemalt – manipuleerimine ja rahaafäärid on mehe igapäevarutiin, kus ta tunneb end kui kala vees.



Miljarditehing Hiina investoriga pidi kulgema sama stsenaariumi kohaselt, kuid komistuskiviks sai Vadimi ammune salakaval plaan. Kogu ta varandus oli kirjutatud eaka ema nimele, kes aga surres pärandas kaubandusketi aktsiate kontrollpaketi oma ainukesele lapselapsele. Tundub, et lugupeetud ärimees oli lihtsalt unustanud, et tal on tütar...