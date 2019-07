Kuum kõlakas: 84-aastane Itaalia seksisümbol Sophia Loren naaseb poja filmis kinoekraanile

Variety vahendab , et 84-aastane Loren astub üles oma režissöörist poja Edoardo Ponti tuleva aasta märtsis esilinastuvas, Romain Gary romaanil põhinevas draamas «La vita davanti a sé» («Elu, mis veel ees»). Loren kehastab linaloos ratastooli aheldatud Madame Rosat, holokausti üle elanud naist, kes hakkab sõbrustama 12-aastase Senegali immigrandiga. Võtted olevat juba käimas ning siiani aktiivses vormis Loren tegevat kaasa 10-tunniseid võttepäevi nagu noorena.

«Kuigi ta on juba 84-aastane ja film nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt raske, soovib ta anda endast kõik, et sellest saaks sügav film. Tema energiat ja kirge, mida ta paneb igasse stseeni, on imeline vaadata,» kiidab lavastaja oma ema.