Elisa Lapimaa krimiseriaali «Ivalo» näitamisõigused on müüdud juba 20 riiki

Elisa voogedastusteenuse vaadatuima originaalsarja näitamisõigused on edasi müüdud enam kui 20 riiki, sealhulgas Saksamaale, Hispaaniasse, Hollandisse ning teistesse Ida- ja Kesk-Euroopa riikidesse, teatab ettevõte. Suure soosingu osaliseks saanud «Ivalo» vastu tunnevad huvi ka mitmed rahvusvahelised voogedastusplatvormid ja telekanalid. Juba on teada, et sari linastub Saksamaa telekanalis ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). Muuhulgas on sari nähtav ka Hiinas Elisa Nordic TV teenuses.