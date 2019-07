Nädala uued filmid: Simba, sinu aeg on käes! Maagiliselt hüperrealistlik «Lõvikuningas» jõuab viimaks ometi suurele ekraanile

Disney suur seiklusfilm «Lõvikuningas» (The Lion King) viib meid Aafrika savanni, kus näeb ilmavalgust tulevane kuningas nimega Simba. Lõvipoisi suurimaks eeskujuks on tema isa, kuningas Mufasa, kes hakkab talle maast madalast õppetunde jagama, et millalgi tulevikus oma valdused pojale edasi anda. Ent mitte kõik ei toeta noore troonipärija tulekut. Mufasa kibestunud vend Scar, kes lootis ise savanni valitsejaks saada, haub kurja salaplaani. Järgneb reetmine ja tragöödia, mille tulemuseks Simba pagendamine. Kodust kaugel leiab noor lõvi endale veidrikest uued sõbrad Timoni ja Pumba, kelle abiga peab ta välja mõtlema, kuidas võimalikult ruttu suureks sirguda, et võtta tagasi see, mis talle kuulub.