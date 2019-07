Video: Äsja abiellunud Quentin Tarantino teatas, et tõmbab režissöörikarjäärile joone alla

Sama juttu on kevadel 56-aastaseks saanud mees ajanud juba mõnda aega, lubades oma lavastajakarjääri lõpetada veel enne 60-aastaseks saamist. Põhjuseid selleks on mitmeid: esiteks on üksnes 35mm filmilindile salvestava lavastaja jaoks vastuvõetamatu mõte filmimaailma digitaliseerumisest (mistõttu ostis ta endale koguni oma kino) ning teiseks tunneb mees lihtsalt inimlikku vajadust elumuudatuse vastu. «Abiellusin äsja ja tahan lapsi saada,» andis ta ausa vastuse. Kuigi ise juba 56-aastane, on Tarantino värske abikaasa (pulmad peeti mullu novembris), Iisraeli lauljanna Daniella Pick mehest täpselt 20 aasta jagu noorem.

Quentin Tarantino ja Daniella Pick «Ükskord Hollywoodis» esilinastusel Cannes'i filmifestivalil mais 2019. FOTO: Dave Bedrosian / imago images / Future Image / Scanpix

Tarantino sõnas, et on alati tahtnud, et tema filmograafia oleks kümme filmi pikk ja kogu moos. Filmindusest ta aga kuskile ei kaduvat: edasi plaanib ta lihtsalt jätkata kirjutamisega ning ilmselt ka produtseerimisega. Viimaseks filmiks jääb, nagu mitmed kanalid on ka vahendanud, järgmine «Star Trek», mida Tarantino Paramount Pictures'iga koostöös arendab. Küllap on detailidest alles vara rääkida, sest niipea, kui Kimmel filmist juttu tegi, katkestas neid justkui juhuslikult Hollywoodi-filmis Sharon Tate'i kehastav Margot Robbie. Kuulda on, et Tarantino soovib teha R-reitinguga ehk vägivallarohke filmi, mida ta on väidetavalt kirjeldanud kui «Pulp Fictionit» kosmoses.

Vaata intervjuud (viimase filmi jutt alates 10:57):

Kahekordse Oscari-võitja Tarantino jaoks on tegu üheksanda soolofilmiga ning taaskord on kultuslavastaja suutnud enda ümber koondada nimeka näitlejate nimistu. Filmis astuvad lisaks juba eelnimetatuile üles Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, James Marsden, Tim Roth, Emile Hirsch, Damian Lewis, Bruce Dern, Michael Madsen, Damon Herriman, Lena Dunham, Rumer Willis, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Scoot McNairy jt Filmis näeb üles astumas ka hiljuti lahkunud Luke Perryt, kes kehastab filmis Scott Lancerit – tegelast aastatel 1968-1970 USA telekanalil CBS jooksnud vesterni-telesarjast «Lancer» (analoogiline Eestiski jooksnud «Bonanzaga»).

Tehnilise meeskonna osas on Tarantino kampa löönud oma sagedase partner-operaatori Robert Richardsoniga, kostüüme teeb Arianne Phillips («Walk the Line») ning kunstnikutöö autorid on Barbara Ling ja Nancy Haigh («The Ballad of Buster Scruggs», «No Country for Old Men»).