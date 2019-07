Quentin Tarantino seletab: Mis mure rusub DiCaprio ja Pitti tegelaskujusid tema uues filmis «Ükskord Hollywoodis»?

Quentin Tarantino film «Ükskord Hollywoodis» avaldab austust Hollywoodi kuldajastu viimastele hetkedele, viies vaatajad 1969. aasta muutuvasse Los Angelesse, kus teletäht Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ja ta kauaaegne kaskadöör Cliff Booth (Brad Pitt) üritavad tegutseda peaaegu tundmatuseni muutunud meelelahutusäris.



Lavastaja käis külas podcast'is Pure Cinema ning avaldas seal, et nagu ülejäänud filmiski, on ka peaosalised inspireeritud Hollywoodis tegutsenud inimestest – küll aga mitte üks-ühele kellegi konkreetse pealt, vaid n-ö kompotina mitmetest inimestest ning tüpaažidest, keda tabas filmis näidatud ajastul sarnane murekoorem.

Näiteks DiCaprio karakter kujutab endast tegelast, kes seisab silmitsi väljakutsega, mis tuttav paljudele virelevatele telenäitlejatele: kuidas saada jalg filmitööstuse ukse vahele? «Kuid millega ta veelgi enam maadlema peab, on teda ümbritseva kultuuri (sealhulgas juhtiva meherolli) muutumine, milles ta kipub jalgealust kaotama. Rick Dalton on kokku pandud paljudest meestest, kes on seda kogenud,» sõnas Tarantino.

«Temas on veidi George Maharist, Edd Byrnes'i, Tab Hunterit, ta on veidi nagu Fabian ja natuke Vince Edwardsi moodi. Kõik need mehed olid kindlat tüüpi juhtivates ja nägusates meherollides ja kõik nad olid veidi tahumatud ning kogu nende karjäär seisnes taskukammi libistamises läbi oma uhke soengu,» ütles lavastaja.

Tab Hunter filmis «Gunman's Walk» (1958) FOTO: Columbia Pictures / Ronald Grant / Scanpix

George Maharis telesarjas «Route 66» FOTO: LANCER - EDLING PRODUCTIONS / SC / Scanpix

«Nüüd järsku tegid nendesuguste mehiste tüüpide asemel ilma hoopis mingid pikkade sorgus juustega peenikesed ja androgüünsed kujud nagu Michael Sarrazin, Peter Fonda Michael Douglas, Arlo Guthrie ja tuntud inimeste hipidest pojad. Ja kui Rick peaks veel üldse rolle saama, siis vaid politseinikuna, kes mõnda neist mõnes stseenis vahistab,» selgitas Tarantino oma peategelaste muret.

Michael Douglas filmis «Hail, Hero!» (1969) FOTO: IMDB

Peter Fonda filmis «Easy Rider» (1969) FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan / Scanpix

Brad Pitti tegelaskuju seevastu sündis sellest, kui näitleja pakkus Tarantinole välja kokku saada ja tema tegelaskuju inspiratsiooniks 1971. aasta filmi «Billy Jack» vaadata – mille kirjutas, lavastas ja mille peaosas astus üles Tom Laughlin.

«Ütlesin talle, et Brad, mul on Billy Jackist juba 35-millimeetrine (film on talletatud 35mm filmilindile, nagu enamik Tarantino linateoseid – toim.) väljatrükk projektori ette tõmmatud ja ootab sind,» sõnas režissöör, et ei suutnud alguses uskuda, kui sarnaselt nad Brad Pittiga Cliff Boothi karakterit välja töötades mõelnud olid.

Tom Laughlin filmis «Billy Jack» (1971) FOTO: IMDB

Kahekordse Oscari-võitja Tarantino jaoks on tegu üheksanda (ja võimalik, et viimase?) soolofilmiga ning taaskord on kultuslavastaja suutnud enda ümber koondada nimeka näitlejate nimistu. Filmis astuvad lisaks juba eelnimetatuile üles Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, James Marsden, Tim Roth, Emile Hirsch, Damian Lewis, Bruce Dern, Michael Madsen, Damon Herriman, Lena Dunham, Rumer Willis, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Scoot McNairy jt Filmis näeb üles astumas ka hiljuti lahkunud Luke Perryt, kes kehastab filmis Scott Lancerit – tegelast aastatel 1968-1970 USA telekanalil CBS jooksnud vesterni-telesarjast «Lancer» (analoogiline Eestiski jooksnud «Bonanzaga»).

Tehnilise meeskonna osas on Tarantino kampa löönud oma sagedase partner-operaatori Robert Richardsoniga, kostüüme teeb Arianne Phillips («Walk the Line») ning kunstnikutöö autorid on Barbara Ling ja Nancy Haigh («The Ballad of Buster Scruggs», «No Country for Old Men»).