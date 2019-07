Värske treiler: Vaata, kui hästi või halvasti sobib Renee Zellweger mängima geiikoon Judy Garlandit!

Filmis suundub Garland 1968. aastal Londonisse väljamüüdud kontserttuurile. Tema surmani kõigest 47-aastasena jääb sealt vaid aasta. Viis korda abielus olnud Judy Garland, kelle tütar on näitleja ning laulja Liza Minelli, lennutas meelelahutustaevasse tema roll Dorothyna filmis «Võlur Oz» (1939) ning 50ndatel ja 60ndatel sai nii ekraani- kui ka lavasireenist muuhulgas punguva geikogukonna ikoon.



Filmiajakirjanikud laias maailmas kirjutavad, et Garlandi roll on viimasel ajal veidi unustuse hõlma vajunud Zellwegeri poolt kindel ponnistus kuldmehikest püüda, ent samas leidub hulgaliselt neid, kelle meelest näitlejanna rolli absoluutselt ei sobi.



Vaata treilerit ja otsusta ise: