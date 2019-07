Loodussõbralik kinokülastus: Apollo Kino võttis kasutusse biolagunevad kõrred

Keskkonnasõbralikud kõrred on valmistatud paberist ning neil on neutraalne maitse, tänu millele ei muuda paberist kõrs joogi maitset. Lisaks on kõrs vastupidav, sobides muuhulgas ka smuutidele ja kokteilidele.

«Apollo kinodes müüakse aastas keskmiselt ligi 500 000 masinajooki, mille juurde on klient harjunud võtma ka plastikust kõrre. Meil on hea meel, et selle sammuga ei jõua enam ringlusesse kuni pool miljonit plastikkõrt,» ütleb Apollo Kino tegevjuht Kadri Ärm.

Lisaks on nüüdsest võimalik Apollo kinodes osta kohvi või teisi kuumasid jooke oma termotopsiga, mis annab olenevalt kinost kuni 15% allahindluse. «Eesti suurima kinoketina soovime tähelepanu tõmmata sellele, et iga kasutamata jäänud ühekordse pakendiga säästame loodust,» julgustab Ärm oma topsi kasutama. «Igal väiksel sammul on suur mõju, kui sellega tulevad kaasa mitmed kinokülastajad.»

Apollo Kino on lähiajal tegemas veel mitmeid keskkonnasõbralikke samme. Näiteks on peagi jõudmas müügile orgaanilisest bambuskiust korduskasutatav kohvitops, mis sobib külmadele ja kuumadele jookidele.

Apollo Kinod asuvad üle Eesti Tallinnas, Pärnus, Tartus, Narvas ja Saaremaal, mahutades 37 saaliga kinodesse 5600 filmihuvilist. Käesoleva aasta märtsist laienes Apollo Kino Baltikumi, avades oma esimese kino Lätis, Akropole keskuses. Nüüdsest rahvusvaheline kinokett avab peagi oma teise piiritaguse kino Leedus.