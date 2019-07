Komöödiaõhtu Kanal 2s: «Kõht ette» ehk juhuslik titetegu viib kokku emme ja issi, kes teineteist eriti tundagi ei tahaks

Romantiline komöödia lootusetust logardist Ben'ist (Seth Rogen), kes kohtab baaris kiirelt karjääri tegevat noort ajakirjanikku Allisoni (Katherine Heigl). Pärast liiga mitut kokteili veedavad nad koos meeletu öö. Ben saab kaheksa nädalat hiljem šoki, kui Allison temaga kohtuda tahab ning teatab, et on rase. Kuigi neil kahel pole mitte midagi ühist, otsustavad juhuarmastajad tulevase ilmakodaniku huvides püüda üksteist eelseisva üheksa kuu jooksul lähemalt tundma õppida. Hoolimata tõsiasjast, et nende ainus tuttav abielupaar –Allisoni õde Debbie ja tolle tuhvlialusest mees Pete – on üheskoos kõike muud kui õnnelikud.