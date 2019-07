Filmikägu: kas just see võib olla põhjuseks, et mõned inimesed tulevikus enam Rootsi ei lähe?

«Vaatame tagasi 2004. aasta suvesse ja tõdeme, et kõik kordub, kuna juba siis oli suvi järgede päralt. «Shrek 2», «Ämblikmees 2», «Kill Bill vol.2» - on vaid mõned näited edukatest jätkulugudest 15 aastat tagasi. Supermanist saab Sherlock Holmes ja Sipelgamehest Tondipüüdja. Need on vaid mõned teemad, mis uudistes tooni annavad,» tutvustavad saatetegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold podcast'i 110. episoodi.