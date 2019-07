Romantiline komöödia Jonathanist (John Cusack) ja Sarast (Kate Beckinsale), kes kohtuvad kingiotsinguil New Yorgis. Tundes küll mehe poole maagilist tõmmet, otsustab Sara lasta saatusel siiski oma samme seada. Noored lahkuvad teineteisest pikkadeks aastateks, lootes, et kui nii peab minema, siis nad veel kohtuvad oma eluteel. Kuid kas võib tõesti juhtuda, et saatusejumalanna otsustab seekord õel olla?