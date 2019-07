Piltuudis: Hollywoodi staari Denzel Washingtoni poeg tšillib Tallinna riidepoe ees

Seekord on pildile jäänud ekraanilegendi Denzel Washingtoni 34-aastane poeg John David Washington , kes sarnaselt isaga filminäitleja tee on valinud.

Kuna noor Washington on «Teneti» peaosas ning mängib koos teise tõusva tähe Alicia Vikanderiga põnevusdraamas «Born to Be Murdered», mis samuti 2020. aastal ilmub, võib arvata, et filminäitleja suur tähelend on veel ees.