Kas panid tähele? Vaata, milline apsakas jäi sisse fantaasiafilmi «Shazam»

Sandberg avaldas kõnealuses videos, et kuna apsakat sisaldavas stseenis oli eriefektide eest vastutava inimese kogu tähelepanu suunatud teisele objektile, siis ei pannud too algselt üldse tähelegi, et kaadrisse oli jäänud ka võttemeeskond. Kui see «pisiasi» lõpuks silma jäi, siis ei olnud filmitegijatel enam aega neid sealt ära töödelda ning tuli leida muu lahendus. Lõpuks otsustati osa meeskonda kujutada ostlejatena ja osa koristajatena - selleks töödeldi neile juurde ostukotid ja koristuskäru.