Komöödias «Armuline Lucia» aitab kaasaja maailmale pidurit panna väike ime

Lucia tormab nagu orav rattas ‒ ta püüab võrdse osavusega täita teismelise Rosa ema rolli, omada romantilisi suhteid ja täita geodeedi ametiülesandeid. Tegeledes aasal mõõtetöödega ühe ehitusobjekti heaks, märkab Lucia omapärastes riietes naist, keda peab esmapilgul kodutuks või pagulaseks. Alles hiljem selgub, et naine on neitsi Maarja. Kas jumalaema ilmumine XXI sajandil on võimalik, või on see noore naise fantaasia vili? Sõbrad ja pere saadavad Lucia psühhiaatri juurde, kuid neitsi Maarja ei kao kuhugi ‒ ta ilmub üha uuesti, nõudes, et tema ilmumise paika ehitataks kirik. Need ilmutused viivad kõikvõimalike segadusteni Lucia töö- ja eraelus.