Suri briti mees, kes oli vaatamas õudukat «Annabelle tuleb koju»

Pole teada, kas Suurbritannia mees oli puhkusel üksi või kellegagi koos, kuid filmi läks ta vaatama igatahes üksinda. Filmi ajal ei täheldanud keegi, et mehega võiks midagi halvasti olla. Alles siis kui tuled pandi põlema, avastas mehe kõrval istunud külastaja, et too on tõenäoliselt surnud. Seetõttu on võimatu öelda, kui pikalt ta enne filmi lõppemist surnud võis olla. Koheselt kutsuti kohale kiirabi, kes ei saanud paraku enam muud teha, kui mehe surm ära fikseerida.