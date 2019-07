Raske valik: Elvis Presley osatäitja tuleb ära otsustada, kuid sõelale on jäänud viis äärmiselt andekat ja nägusat meest

Praeguseks on teada, et Elvise mänedžeri «kolonel» Tom Parkerit hakkab kehastama Tom Hanks. Elvise osatäitjat ei ole veel kinnitatud, kuid teadaoleva info kohaselt on rolli jaoks testitud viite noort talenti ja Luhrmanni valik selgub lähinädalatel. Võtteid loodab Warner Bros alustada järgmisel aastal.