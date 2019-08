Kinosündmus, millest ei saa ilma jääda: pilguheit Lõuna-Korea poistebändi BTS glamuursesse maailma

Särades eredamalt kui ükski valgus lavalaudadel, kutsub BTS meid piiluma kulisside taha. Samal päeval, kui lõppes nende viimane Euroopa kontsert, kogunesid BTS liikmed Pariisi kohal kõrguvale katusele, et rääkida lugusid oma globaalsest tuurist, mille käigus nad tutvusid uute linnadega ja esinesid tuhandete fännide ees. «Bring the Soul: The Movie» on pilguheit BTS-i lavast eemal olevasse maailma koos erakordsete kontsertsõudega. See on kinosündmus, millest ei saa ilma jääda!