Järjefilmis «Jumanji: järgmine tase» tuleb Hollywoodi raskekahurväel eriti vapper olla

«Jumanji: järgmine tase» on järg 2017. aasta fantaasiafilmile «Jumanji: Tere tulemast džunglisse». Esimene osa pealkirjaga «Jumanji» nägi ilmavalgust 1995. aastal.

Kolmandas osas tuleb neljal sõbral naasta arvutimängu «Jumanji», et päästa üks endi seast. Sinna jõudes selgub aga, et miski ei ole nii nagu nad ootasid. Nüüd peavad mängijad olema väga vaprad, et pääseda sellest maailma kõige ohtlikumast mängust.