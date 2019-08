Needus, mõrv või õnnetus? Bruce Lee ja tema poja kummaline surm kütab siiani fänniteooriaid

Rahvusvahelise filmistaari Bruce Lee poeg Brandon oli varaste üheksakümnendate tõusev täht, ta osales filmides nagu «Kung Fu: The Movie», «Showdown in Little Tokyo» ja «Rapid Fire».

Palju usuvad, et Brandonile sai saatuslikuks see sama Hiina needus, mis võttis ka tema isa ja onu (kahe viimase puhul on see samuti vaid spekulatsioon). Olgu öeldud, et ametlike andmete järgi suri Brandoni onu imikuna ja tema isa Bruce Lee pärast seda, kui peavalu vastu võetud retseptirohi kutsus esile allergilise reaktsiooni. Fännid aga usuvad Bruce Lee surma kohta veel mitmeid erinevaid teooriaid. Ühed usuvad, et ta mõrvati konkureeriva stuudio poolt, teised et rahuolematu äripartneri ja kolmandad kahtlustavad isegi Hiina maffiat.