TOP 50: Hollywoodi hitimeistri Nolani tipphetked Tallinnas

Juba kolm nädalat on Tallinnas toimunud Christopher Nolani suurteose «Tenet» võtted, kus on kohal ka mitmed maailmastaarid. Kuigi võtteid ümbritseb saladusloor, on Eesti fotograafid viimastel nädalatel üksteise võidu filmitähti jahtinud. Vaatame üle kõige ägedamad momendid, mis seni on õnnestunud pildile püüda!