Kinoõhtu Kanal 2s: auhinnatud sõjadraama «Hacksaw Ridge'i lahing» tele-esilinastus

Tõestisündinud lugu sõjaväeteenistusest keeldunud Desmond Dossist (Andrew Garfield), kes päästis Okinawas II maailmasõja veriseima lahingu käigus 75 meest, ilma et oleks kordagi relvast tulistanud. Ta uskus, et sõda on vajalik, aga tapmine mitte. Ta oli II maailmasõja ajal ainus Ameerika sõdur, kes võitles eesliinil ilma relvata. Sõjaväearstina päästis Doss vigastatuid vaenlase tagalast, ravis sõdureid, trotsides kuulirahet. Ta oli esimene sõjaväeteenistusest keelduja, kellele anti Kongressi aumedal!