Filmikägu: 20. sünnipäeva tähistavad filmid ja Nolan, kellest ei saa üle ega ümber

«Neo õppis kung-fu’d, Austin Powersilt varastati mojo ja Jar Jar Binks koperdas oma kõrvade otsa - see oli suvi 1999. Meie ajarännak on jõudnud filmideni, mis tähistavad 20. sünnipäeva. Uudistes räägime muuhulgas sellest, et «Kiired ja vihased 9» läks võttesse, et Zachary Levi satub idiootidest sõpradega spioonide keskele filmis «Spy Guys» ja George Clooney on andnud nii sõrme kui käe voogedastusteenustele,» tutvustavad saatetegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold oma podcast'i uut episoodi.