Režissöör Christopher Nolan filmib Tallinnas jätkuvalt suurejoonelist linateost «Tenet». Kuna võtete päevad on pikad, siis on igati loomulik, et meeskonnal tuleb vahepeal energiat koguda ja süüa. Üks lõunasöögiaeg jäi ka Postimehe kaamerasilma ette. Nagu piltidelt näha, siis ei ole meeskonnal aega kuhugi restorani minna, vaid toitlustus on tellitud kohapeale.