Humoorikas vaatepilt: Tom Holland ämblikmehe kostüümis vedelikku tarbimas

Nüüd on internetis ringlemas humoorikas foto, millel on näha ämblikmehe kostüümis Tom Hollandit joomas. Aga mitte sugugi tavalisel viisil, vaid hästi pika kõrre abil, mis jõuab tema suuni läbi silmade jaoks jäetud avause. Tõenäoliselt tuli näitlejal mõni kaval viis joomise jaoks leiutada seetõttu, et liibuvat kostüümi on tüütu ja ajakulukas liiga sageli seljast heita.