Ei õnnestunud tantsupeole piletit saada? Vaata ülekannet Apollo Kino suurelt ekraanilt

Kui suur rõõm ja au on armastada oma maad. Maad, mis meid toidab ja katab, tööd ja igapäevast leiba annab. Maad, mida on küntud ja väetatud, mis mõnes paigas on kivine, teisal soine, mis vahel nõuab vihma, siis jälle päikest. Maad, mis ootab külvi ja lõikust, mis kasvatab maasikaid, aga ka pikki rohukõrsi, millele lapsed saavad küpsed marjad ritta seada. Maad, kus me oleme sündinud, võidelnud, vaenlase eest varju otsinud, taas selja sirgeks ajanud, oma rada käinud.