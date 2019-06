Nädala uued filmid: jube jaanipäev, vutistaari tõus ja langus, ärahellitatud kass, kaunis palgamõrtsukas ning superkangelane, kes päästab taaskord päeva

Läinud aastal väga menukaks osutunud õudusfilmi «Pärilik» režissöör Ari Aster on valinud oma uue ekraanihirmutaja temaatikaks eestlastele tuttava temaatika: õuduka «Midsommar» sündmused leiavad aset väikese Rootsi küla jaanipäevapidustuste käigus.

Linaloo keskmes on paarike, kes läheb idüllilisse külakesse rootslaste kombeid avastama. Südasuvised pidustused pööravad ootamatult aga saatanlikeks rituaalideks ning eluga pääsemine muutub iga hetkega üha ebatõenäolisemaks.

Apollo Kinodes alates 5. juulist 2019.

Viimastel aastatel pigem jalgpallihuligaani kui tippjalgpallurit meenutava kunagise Argentiina vuti suurkuju 1980ndate hiilgeajast rääkiv dokumentaal on kokku pandud enam kui 500 tunnist videomaterjalist (millest enamus on seninägematud kaadrid Maradona isiklikust arhiivist). Doki autoriks on Asif Kapadia – sama režissöör, kes andis maailmale suurepärased dokumentaalid «Senna» (Brasiilia vormelisõitja Ayrton Sennast) ja «Amy» (varalahkunud lauljatar Amy Winehouse'ist)

Apollo Kinodes alates 5. juulist 2019.

Marnie on ärahellitatud punaka karvaga kass. Tema elu on kassilikult laisk, muretu, perenaise Rosalinde lakkamatu hoole all ja pisut ... igav. Kodus on kõik sada korda läbi katsutud ja üle nuusutatud ning tal on täpselt kolm peamist kohustust: süüa, magada ja telekat vaadata. Ja nii iga päev, ilma puhkepäevadeta.

Olles lugematuid kordi läbi vaadanud oma armastatumad krimilood, mõistab Marnie, et maailm väljaspool koduseinu on täis hämmastavaid imeasju, mida on tingimata vaja näha. «See on minu šanss!» mõtleb Marnie, kui Rosalinde kaval vend kassi pettuse abil karpi pakib ning lubab saata «salajasele missioonile». Ent nagu ikka, läheb midagi valesti ja saadetis salaagent Marniega pudeneb postiautost külavaheteele. Ja siis elu alles pahupidi pöördub. Tuleb välja, et elu väljas ei ole üldse selline, nagu televiisoris näidatakse! Ootamatult kohatud uued sõbrad, brutaalne koer Elvis, stressitalumatu kukk Munabert ja terve elu näitlejakarjäärist unistanud eesel Anton aitavad kogenematul Marniel õppida tundma tõelist elu.

Teel ootavad sõpru rohked seiklused, millest ühte on segatud ka päris kurjategijad, kellel on plaanis varastada maal. Siis kulub Marnie detektiivivaist marjaks ära.

Apollo Kinodes alates 5. juulist 2019.

Anna Poliatova vapustav ilu varjab saladust, mis vallandab ta kestva jõu ja oskused, et saada maailma kardetuimaks valitsuse palgamõrtsukaks. «ANNA» on energiast pulbitsev, ootamatuid süžeepöördeid ja pöörast märulit täis põnevik, mille peaosas saab näha Sasha Lussi ning teistes rollides tippnäitlejaid, kelle seas on Oscari-võitja Helen Mirren, Cillian Murphy ja Luke Evans.

Apollo Kinodes alates 5. juulist 2019.

Seiklus keskendub Ämblikmehe ehk Peter Parkeri tegemistele, mis on Marveli universumis asetatud ajateljel kuskile Avengersite viimase ja peatselt saabuva filmi ehk «Tasujad: Igaviku sõda» ja «Tasujad: Lõppmäng» tegevustiku järele. Filmis läheb Peter (Tom Holland) klassikaaslastega reisile ning loosse siseneb uue tegelasena Mysterio (Jake Gyllenhaal). Peteril ei õnnestu siiski mõneks nädalaks superkangelase tööd kõrvale jätta, kui ta nõustub vastumeelselt aitama Nick Furyt, et lahendada kogu kontinenti laastanud elementaalolendite rünnakute mõistatus.