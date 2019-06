Kinoõhtu Kanal 2s: komöödiafilmis «Kõikvõimas Evan» tuleb Steve Carellil täita jumalalt saadud tähtis ülesanne

Endine uudistediktor Evan Baxter (Steve Carell) on vahetanud ametit ja elukohta, temast on saanud poliitik. Virginiasse kohale jõudes pööratakse mehe elu aga kiiresti pea peale, kui talle ilmutab end Jumal (Morgan Freeman). Kõigevägevamal on Evanile tähtis ülesanne: ehitada uus Noa laev, sest tulekul on suur üleujutus! Tema perekond ei suuda otsustada, kas sellise jutu põhjuseks on erakordselt raske keskeakriis või on Evanil tõesti täita piibellikku mõõtu missioon.