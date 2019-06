7-aastane «Tasujad: Lõppmäng» lapsstaar Lexi Rabe palub fänne, et need tema kiusamise lõpetaksid

«Tere, mina olen Lexi ja ma olen ainult 7-aastane,» alustas tüdruk juttu videos, mis on laetud tema vanemate poolt hallatavale Instagrami kontole. «Ma teen mõnikord pahandust, mistõttu minu ema ja isa peavad mind korrale kutsuma ja tihtipeale aja maha võtma,» lisas ta. «Kui ma lähen kuhugi ja käitun tobedalt, siis seda seetõttu, et ma olen kõigest 7-aastane,» selgitas tüdruk kritiseerijatele, miks teda võib mõnikord ülemeelikult käitumas näha. Tüdruk lõpetas video palvega, et tema perekonda ja teda seetõttu ei kiusataks.

Ka tüdruku ema võttis video all sõna, paludes inimesi, et nood hoiaksid oma arvamuse endale ja laseksid Lexil üles kasvada vabas maailmas. Naine kirjutas ka, et tüdruk on igati normaalne inimene ja laps.