Suri legendaarne Hollywoodi pahalane Billy Drago

Osava karakternäitlejana tuntud Drago mängis ka tuntud telesarjas «Võluvägi» («Charmed») deemonit nimega Barbas. 1970. aastate lõpust saati rohkem kui sajas filmis osalenud mees astus üles ka sarjades «Salatoimikud» ja «Walker, Texase korravalvur» ning Michael Jacksoni 2001. aasta muusikavideos loole «You Rock My World».

Drago alustas karjääri kaskadöörina. Hilisemas elus lõi ta kaasa õudusfilmi «Mägedel on silmad» uusversioonis ja «Maisilaste» («Children of the Corn») järjes.