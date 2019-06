Vaata põnevat stseeni, mis jäi õuduka «Lemmikloomasurnuaid» kinoversioonist välja

Ellie Creed tapetakse pärast seda kui kass Church ta tänavale meelitab. Tüdruk äratatakse küll surnuist üles, kuid ta ei ole enam see sama tütar, keda Louis ja Rachel teadsid ja armastasid. Kustutatud klipis on loomamaski kandev Ellie Jud Crandalli majas, kus ta mehe ka tapab. Tüdruku zombi versioon piinab Judi ja enne tema tapmist võtab mehe surnud naise välimuse ja hääle.

Klipis on näha kuidas läbilõigatud Achilleuse kõõlusega Jud trepist alla kukub ja tal pole kuhugi taganeda. Seejärel hakkab Ellie Creed Judile rääkima, et ta nägi Normat põrgus, kus too mehe teo pärast põleb. Ellie ähvardab Judi, et ka tema tuuakse tagasi maa peale kannatama.