Kinodesse jõuab põnevusfilm «Informaator», kus tegudele asub suurepärases vormis Joel Kinnaman

Auväärselt erru saadetud erivägede sõdur Peter Koslow’ (Joel Kinnaman) maailm pööratakse pahupidi, kui ta oma naist (Ana de Armas) kaitstes kaklusesse satub ja vangi pannakse. Vastutasuks FBI (Oscarile kandideerinud Rosamund Pike ja Clive Owen) informaatoriks hakkamise eest pakutakse talle varem vabanemist. Tal tuleb oma oskuseid kasutada, et tabada New Yorgi võimsaim maffiaboss Kindral. Kuid kui Koslow’le vabaduse tagama pidanud FBI operatsiooni käigus hukkub NYPD salapolitseinik, on Koslow äkitselt maffia ja FBI risttules. Kindral nõuab, et Koslow süü enda peale võtaks, ning saadab ta tagasi vanglasse narkoäri ajama. FBI jällegi leiab, et Kindrali palvel vanglasse naasmine on ainus viis nendega leppe püsima jäämiseks. Võimatute valikute ees seisev Koslow peab vanglasse naasma, kus ta hakkab koostama plaani, et pääseda New Yorgi kolme võimsaima organisatsiooni – maffia, NYPD ja FBI küüsist ning päästa end ja oma perekonda.