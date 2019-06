Krimipõnevikus «Valetamine ja varastamine» ei ole kaalukausil vaid raha ja elud, vaid ka armastus

Theo James («Lahkulööja» sari, «Sõda kõigi vastu») on noor ja osav varas Ivan, kelle spetsialiteet on LA eliidi käest kõrgkunsti varastamine. See on räpane ja hea äri, kuid Ivan tahab välja. Elyse, keda mängib Emily Ratajkowski («Kadunud», «Saatjaskond») on kapitäie luukerede ja tohutute võlgadega algaja näitleja. Need kaks nutikat suli otsustavad ühendada jõud viimaseks hulljulgeks rööviks. Kui kaalul on raha, vanglakaristus ja elud, paneb nende keerukas plaan proovile nii nende armastuse kui ka lojaalsuse selles lõbusas krimipõnevikus, mille tegevus toimub kaasaegses Los Angeleses.