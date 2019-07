Tom Hardy jätkab Venomi rollis

Pärast seda, kui Tom Hardy tegi kaasa 2018. aasta filmis Venom, on nüüd ametlikult kindel, et Briti näitleja naaseb sellesse rollis järjefilmis «Venom 2».

Kasady tutvustamine ei ole nii väga vihje Venomi järjefilmile, kui otseselt teise filmi sisule viitamine. Harrelsoni mängitav tegelane Carnage on koomiksites üks suurimaid Venomi rivaale. Tegu on psühhoosi käes kannatava sarimõrvariga, kellel puudub moraalne kompass ning kes naudib verd ja vägivalda pärast sümbioodiga kokku saamist. Kuigi täpselt ei tea, kas Harrelson ise järjefilmiks naaseb, siis on vähemalt Hardy osalemine kindel.

«Kõikidele meeldiks seda näha,» sõnas ta. «Kunagi ei või teada ... see võib juhtuda. Meil oli hea koostöö ning kunagi ei tea, mida tulevik toob. Meil on Amblikmehega koos palju lugusid rääkida. Meil on suured plaanid, et Tom Holland on osa kõigest.»