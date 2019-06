Nädala uued filmid: Nutimõrtsukast tapjanukk, sureva tüdruku esimese armastuse nukker lugu ja biitlite ootamatult unustatud muusika

Linaloo sündmused käivituvad sellest, kui globaalne anomaalia ühtäkki ajalukku lünga tekitab ning kaotab muusika ajaloost The Beatlesi ning kogu kollektiivi muusika. Ainus, kes näib kogu nende repertuaari peast mäletavat, on üks virelev muusik (Himesh Patel), kes satub ilmselge dilemma ette ning kogeb biitlite muusika enda nime all avaldamise järel meeletut menu. Mõistagi ei jää tulemata probleemid. Naispeaosas astub üles läinud suvel ABBA muusika taktis tantsisklevalt Eesti kinoedebelites pikka aega püsinud «Mamma Mia 2» peaosas säranud Lily James. Filmis teeb rolli ka muusik Ed Sheeran.

Kui 1988. aastal välja tulnud samanimelises õudusfilmis (mille uusversiooniks juunikuine horrorlugu on) juhtis mõrvarnukku sarimõrvari saatanlik vaim, siis tänapäevane Chucky on ühenduses koduhalduse nutisüsteemiga Buddi, mis võimaldab nukul mistahes seadmetega ühenduses olla ehk siis viib ellu õudusunenäo tehisintellekti võimust, mille eest tehnoloogiaprohvet Elon Musk juba ammu hoiatanud on. Ehk polnud tapjanukud just see, mida ta silmas pidas, ent uue põlvkonna õudukas mõjub see eriti hirmutavalt.



Filmi lavastaja on Lars Klevberg, peaosades Mark Hamill (Chucky hääl), Aubrey Plaza ja Gabriel Bateman.



Apollo Kinodes alates 28. juunist 2019.